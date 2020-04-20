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В Красноярском крае восстановят разрушенную кувалдой буддийскую ступу

В Красноярском крае восстановят разрушенную кувалдой буддийскую ступу
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Красноярскому краю
В восстановлении участвуют верующие и тувинские борцы

Представители вольной и национальной борьбы из Тувы вместе с верующими буддистами Красноярского края восстановят повреждённую женщиной-вандалом буддийскую ступу, сообщили представители дацана.

Резонансный инцидент также прокомментировал губернатор Красноярского края Александр Усс. Он заявил, что вместе с коллегами из Тывы и Калмыкии, считает, что виновный должен быть наказан, «но это ни в коем случае не может служить основанием для какого-то дальнейшего развития этой истории».

- Проявление вандализма в отношении культового объекта одной из традиционных религий России вызвало закономерное возмущение не только у буддистов края, но и у верующих других религий: православных, мусульман, иудеев, католиков, протестантов. Многие заявляют о том, что примут участие в её восстановлении, - написал на своей странице в Instagram Александр Усс.

По его словам, в Красноярском крае проживают представители 159 национальностей и свыше 30 религиозных направлений, и за всю многовековую историю региона между ними никогда не было конфликтов.

- В любом случае, это ещё один повод для признания того, насколько хрупки межнациональные и межрелигиозные отношения. Они требуют очень осторожного, трепетного отношения к себе. И во многом именно от этого зависит стабильность нашего региона и всей страны в целом, - заключил руководитель региона.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлый вторник, 14 апреля, в Емельянинском районе Красноярского края 52-летняя жительница деревни Сухая разгромила буддийский монумент – ступу «Бодхи». Женщина взобралась на строение и кувалдой наносила удары по сооружению, выкрикивая «Это моя деревня!»

Вскоре женщину задержали, во время дачи показаний в полиции сельчанка извинилась за свои действия


вандализм буддизм
 
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