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В Бурятии горели два дома и шесть бань

В Бурятии горели два дома и шесть бань
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожары произошли в Баргузинском и Северо-Байкальском районах

В селе Уро Баргузинского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.

В результате пожара дом и пристроенная веранда повреждены на площади 66 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ещё один жилой дом горел в посёлке Кичера Северо-Байкальского района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела кровля дома.

Огнём уничтожены кровля дома и потолочные перекрытия на площади 120 кв.м. Причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Жильцы разместились у родственников.

Также в районах Бурятии горели шесть бань по причине неправильного устройства и нарушения эксплуатации отопительных печей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар
 
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