Пожары произошли в Баргузинском и Северо-Байкальском районах
В селе Уро Баргузинского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.
В результате пожара дом и пристроенная веранда повреждены на площади 66 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Ещё один жилой дом горел в посёлке Кичера Северо-Байкальского района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела кровля дома.
Огнём уничтожены кровля дома и потолочные перекрытия на площади 120 кв.м. Причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Жильцы разместились у родственников.
Также в районах Бурятии горели шесть бань по причине неправильного устройства и нарушения эксплуатации отопительных печей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии горели два дома и шесть бань
Происшествия, Фото:
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