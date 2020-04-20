В Бурятии горели два дома и шесть бань

Пожары произошли в Баргузинском и Северо-Байкальском районах



В селе Уро Баргузинского района произошёл пожар в жилом доме. На момент прибытия первого подразделения дом горел изнутри.



В результате пожара дом и пристроенная веранда повреждены на площади 66 кв.м. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



Ещё один жилой дом горел в посёлке Кичера Северо-Байкальского района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела кровля дома.



Огнём уничтожены кровля дома и потолочные перекрытия на площади 120 кв.м. Причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. Жильцы разместились у родственников.



Также в районах Бурятии горели шесть бань по причине неправильного устройства и нарушения эксплуатации отопительных печей, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

