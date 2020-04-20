Пропавшую дочь по счастливому совпадению нашли родители
В Улан-Удэ нашлась 13-летняя школьница, которую потеряли ещё в субботу, 18 апреля. Как сообщал «Байкал-Daily», девочка днём уехала из дома на улице Банзарова в сторону рынка «Стимул» и не вернулась. Родители обратились в полицию, был начат масштабный розыск.
Только сегодня, 20 апреля, на третий день девочку нашли. По счастливому совпадению, её обнаружили сами родители, искавшие дочь по городу. Школьница шла по улице.
- С ней всё в порядке. В настоящее время с несовершеннолетней работают сотрудники ПДН, устанавливаются обстоятельства ее пропажи и местонахождения в период розыска, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ на третий день нашлась пропавшая девочка
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