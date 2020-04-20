Пострадавшего доставили в больницу
В Бурятии за минувшие выходные произошло 63 пожара, 46 из них зарегистрированы в районах.
В селе Хонхолой Бичурского района загорелся автомобиль. На момент прибытия пожарных автомобиль горел полностью.
Владелец машины, предположительно, в результате её тушения получил термические ожоги. Он был доставлен в медицинское учреждение.
Причиной пожара послужила неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в селе Оронгой сгорело придорожное кафе.
Житель Бурятии получил ожоги, спасая горящий автомобиль
Происшествия, Фото:
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