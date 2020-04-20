Под Улан-Удэ женщина-водитель пересекла двойную сплошную и попала в ДТП

Сегодня в пригородном селе Сотниково около 6.50 часов утра женщина на «Хонде Лого» устроила ДТП. Её автомобиль врезался в военный «КамАЗ».
По предварительной информации, всё произошло, когда водитель «КамАЗа», ехавший в сторону Улан-Удэ, поворачивал налево к магазину «Титан». В этот момент ехавшая сзади водитель «Хонды Лого» пошла на обгон. Очевидцы сообщают, что для этого она даже совершила серьёзное нарушение – пересекла двойную сплошную линию.
Произошло столкновение. Легковушку серьёзно помяло, разбито лобовое стекло со стороны водителя.
К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло сразу три ДТП с пострадавшими и одним погибшим. В Еравнинском районе после лобового столкновения скончался водитель ВАЗа. В Тарбагатайском районе травмировалась женщина-водитель, которая съехала с дороги и опрокинулась. В посёлке Солдатский в Улан-Удэ в страшном столкновении легковушки и маршрутки пострадали сразу шесть человек.