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Под Улан-Удэ женщина-водитель пересекла двойную сплошную и попала в ДТП

Под Улан-Удэ женщина-водитель пересекла двойную сплошную и попала в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Легковушка врезалась в военный грузовик

Сегодня в пригородном селе Сотниково около 6.50 часов утра женщина на «Хонде Лого» устроила ДТП. Её автомобиль врезался в военный «КамАЗ». 



По предварительной информации, всё произошло, когда водитель «КамАЗа», ехавший в сторону Улан-Удэ, поворачивал налево к магазину «Титан». В этот момент ехавшая сзади водитель «Хонды Лого» пошла на обгон. Очевидцы сообщают, что для этого она даже совершила серьёзное нарушение – пересекла двойную сплошную линию.

Произошло столкновение. Легковушку серьёзно помяло, разбито лобовое стекло со стороны водителя.



К счастью, никто из участников ДТП не пострадал.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло сразу три ДТП с пострадавшими и одним погибшим. В Еравнинском районе после лобового столкновения скончался водитель ВАЗа. В Тарбагатайском районе травмировалась женщина-водитель, которая съехала с дороги и опрокинулась. В посёлке Солдатский в Улан-Удэ в страшном столкновении легковушки и маршрутки пострадали сразу шесть человек
ДТП
 
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