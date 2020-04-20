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Проснувшиеся клещи вовсю кусают жителей Бурятии

Проснувшиеся клещи вовсю кусают жителей Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Клещи покусали уже 58 человек

В Бурятии начался сезон активности клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

На 17 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 58 человек, из них 20 детей.

Доставлены для проведения экспресс-диагностики 30 клещей, из них в двух случаях обнаружили вирус клещевого энцефалита.

На всей территории республики сохраняется эпидемиологическое неблагополучие по инфекциям, переносимым клещами. В 2019 году зарегистрировано 3629 обращения по поводу укусов клещами, что на 11,5% ниже, чем в 2018 года и на 6% ниже, чем в среднем по России. Из общего числа пострадавших 34% составили дети до 17 лет (1 233 случаев).

Выше, чем в среднем по стране, остаётся и заболеваемость инфекциями, переносимыми клещами: вирусным клещевым энцефалитом - в 2,6 раза, сибирским клещевым тифом – в 1,5 раза, клещевым боррелиозом – в 2 раза.

В прошлом году эпидемический сезон начался рано – во второй декаде марта, с максимальной активностью в конце мая.

Наиболее высокая обращаемость с укусами клещей была зарегистрирована в Кабанском, Тункинском, Тарбагатайском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Джидинском, Северо-Байкальском, Закаменском районах, городе Северобайкальск.

Для снижения численности клещей в республике проводится противоклещевая обработка. В прошедшем сезоне обработано 2855га территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций, что на 11% больше, чем в 2018 году.

Специалисты сообщают, что самой эффективной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита являются профилактические прививки. В 2019 году против клещевого вирусного энцефалита привито 54 164человек, из них детей – 32 412.

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