В Бурятии водитель без прав разбился насмерть

Лоб в лоб столкнулись два ВАЗа
Накануне в Еравнинском район Бурятии произошло смертельное ДТП.
В 21.40 часов на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в 100 метрах от села Поперечное, лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2016» и «ВАЗ-2104».
- 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104» под управлением водителя 1989 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «ВАЗ-2106» от поученных травм скончался на месте. Второй водитель получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье произошло также крупное ДТП в Солдатском в Улан-Удэ. В страшном столкновении «Хонды Торнео» и маршрутки пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. Водителя легковушки зажало, его вытаскивали спасатели.
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Происшествия, Фото:
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