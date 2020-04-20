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В Бурятии водитель без прав разбился насмерть

В Бурятии водитель без прав разбился насмерть
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Лоб в лоб столкнулись два ВАЗа

Накануне в Еравнинском район Бурятии произошло смертельное ДТП.

В 21.40 часов на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», в 100 метрах от села Поперечное, лоб в лоб столкнулись «ВАЗ-2016» и «ВАЗ-2104».

- 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2104» под управлением водителя 1989 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-2106» от поученных травм скончался на месте. Второй водитель получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье произошло также крупное ДТП в Солдатском в Улан-Удэ. В страшном столкновении «Хонды Торнео» и маршрутки пострадали шесть человек, пять из них были госпитализированы. Водителя легковушки зажало, его вытаскивали спасатели.

ДТП смерть
 
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