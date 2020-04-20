В Забайкалье перекинулись пожары из Монголии

На их ликвидацию направят дополнительные силы



В Забайкальском крае третьи сутки тушат пожары, пришедшие с Монголии. Так, в Кыринском районе действует два лесных пожара, в тушении участвует 65 человек и 11 единиц техники. Принято решение дополнительно отправить 30 человек и шесть единиц техники. Один пожар, зарегистрированный 15 апреля, ликвидировали в субботу.



Краевое министерство природных ресурсов обращается к людям с просьбой при обнаружении лесного или степного пожара незамедлительно сообщать информацию по единому телефону лесной охраны: 8-800-100-94-00 и в Региональную диспетчерскую службу: 20-22-07.



В лесах Забайкальского края введён режим чрезвычайной ситуации. На период действия режима ЧС доступ в лес категорически запрещён. Также под запретом разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях всех категорий.

