За сутки больных стало больше на шесть тысяч
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6060 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Итого на сегодня в России 42 853 случая заражения коронавирусом.
Новые заболевшие фиксировались в 78 регионах страны. Больше всего в Москве - 3570. Общее число заболевших в столице выросло до 24 324 человек.
- Из числа новых заболевших по стране почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, - отметили в оперштабе.
За сутки умерли 48 человек с коронавирусом, общее число жертв в стране достигло 361.
В целом за весь период выздоровел 3 291 человек. В том числе за минувшие сутки выписаны вылечившиеся от болезни 234 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения коронавируса за сутки выросло на пять и достигло 120.
Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи
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