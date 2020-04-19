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Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи
Происшествия, 
За сутки больных стало больше на шесть тысяч

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6060 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Итого на сегодня в России 42 853 случая заражения коронавирусом.

Новые заболевшие фиксировались в 78 регионах страны. Больше всего в Москве - 3570. Общее число заболевших в столице выросло до 24 324 человек.

- Из числа новых заболевших по стране почти 43% выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, - отметили в оперштабе.

За сутки умерли 48 человек с коронавирусом, общее число жертв в стране достигло 361.

В целом за весь период выздоровел 3 291 человек. В том числе за минувшие сутки выписаны вылечившиеся от болезни 234 человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число случаев заражения коронавируса за сутки выросло на пять и достигло 120
коронавирус
 
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