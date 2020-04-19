В Улан-Удэ пропала 13-летняя девочка





Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Улан-Удэ Екатерину Куренкову. Она 18 апреля около 13.30 выехала из дома на улице Банзарова в сторону рынка «Стимул» и не вернулась, сообщает МВД по Бурятии.европейской внешности, на вид 14-15 лет, среднего телосложения, рост около 155 см.куртка кожаная голубого цвета, джинсы чёрные, кроссовки цветные фирмы «Fila».При наличии какой-либо информации о местонахождении подростка полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)21-02-02, 8(9021)68-55-45 или 102 (112).