В Улан-Удэ пропала 13-летняя девочка

Пропавшая девочка уехала из дома ещё вчера
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнюю жительницу Улан-Удэ Екатерину Куренкову. Она 18 апреля около 13.30 выехала из дома на улице Банзарова в сторону рынка «Стимул» и не вернулась, сообщает МВД по Бурятии.
Приметы разыскиваемой:
европейской внешности, на вид 14-15 лет, среднего телосложения, рост около 155 см.
Была одета:
куртка кожаная голубого цвета, джинсы чёрные, кроссовки цветные фирмы «Fila».
При наличии какой-либо информации о местонахождении подростка полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)21-02-02, 8(9021)68-55-45 или 102 (112).
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