В столице Бурятии раскрыли причины массового отключения света
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём, 19 апреля, в Улан-Удэ без света остались жители Левого берега. Причиной этого неизвестный автомобилист, который протаранил электроопору на улице Новая. Лихач скрылся с места происшествия.
Специалисты Россети Сибирь с 13.30 ведут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе компании. Задействованы две бригады и три единицы техники.
Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено в 16.40. Под отключение попали улицы Новая, Грачевская, Кемеровская, Блюхера, пер. Малый, Новосибирская, пер. Иволгинский, к/с Сибиряк, Урожай, Профсоюзник, Донская, Карельская, Красночикойская, Соловьиная, Белокаменная, Урожайная, Подстанционная, частично ул. Кабанская, Толстихина, ООО «Сото», школа № 44.
- Энергетики уже подали заявление по данному факту в МВД. Поиском нарушителя занимаются правоохранительные органы, - уточнили в Россети Сибирь.
В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света множество домов
Происшествия, Фото:
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