 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Апреля

18 Апреля

17 Апреля

Популярное

В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света множество домов

В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света множество домов
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии раскрыли причины массового отключения света

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём, 19 апреля, в Улан-Удэ без света остались жители Левого берега. Причиной этого неизвестный автомобилист, который протаранил электроопору на улице Новая. Лихач скрылся с места происшествия.

Специалисты Россети Сибирь с 13.30 ведут восстановительные работы, сообщили в пресс-службе компании. Задействованы две бригады и три единицы техники.

Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено в 16.40. Под отключение попали улицы Новая, Грачевская, Кемеровская, Блюхера, пер. Малый, Новосибирская, пер. Иволгинский, к/с Сибиряк, Урожай, Профсоюзник, Донская, Карельская, Красночикойская, Соловьиная, Белокаменная, Урожайная, Подстанционная, частично ул. Кабанская, Толстихина, ООО «Сото», школа № 44.

- Энергетики уже подали заявление по данному факту в МВД. Поиском нарушителя занимаются правоохранительные органы, - уточнили в Россети Сибирь. 
отключение света автомобилисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света множество домов
В Улан-Удэ неизвестный лихач оставил без света множество домов
Происшествия, 19.04.2020
В столице Бурятии раскрыли причины массового отключения света
В Улан-Удэ без света остались больше десяти улиц
В Улан-Удэ без света остались больше десяти улиц
Происшествия, 19.04.2020
Электрическая опора оказалась повреждена и едва не упала
В Бурятии возле ТЭЦ нашли одинокого медвежонка
В Бурятии возле ТЭЦ нашли одинокого медвежонка
Происшествия, 19.04.2020
Голодный и испуганный медвежонок был один, без мамы. ВИДЕО
В Улан-Удэ на 10 часов отключали холодную воду
В Улан-Удэ на 10 часов отключали холодную воду
Происшествия, 19.04.2020
Без воды оставались жители улицы Трубачеева
В Иркутской области 68 случаев заражения коронавирусом
В Иркутской области 68 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 19.04.2020
В соседних с Бурятией регионах также растёт число больных COVID-2019
В Улан-Удэ вор аккумуляторов попался на краже в кафе
В Улан-Удэ вор аккумуляторов попался на краже в кафе
Происшествия, 19.04.2020
В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемого в краже у посетительницы кафе
В Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай
В Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай
Происшествия, 19.04.2020
Инцидент произошёл в центре города
Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль
Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль
Происшествия, 19.04.2020
В сумочке в машине были 48 тысяч рублей
В Бурятии уже 120 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже 120 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 19.04.2020
За сутки выявили пять новых больных COVID-2019
На трассе в Бурятии в ДТП водитель травмировал голову
На трассе в Бурятии в ДТП водитель травмировал голову
Происшествия, 18.04.2020
Пострадавшего госпитализировали в больницу 
Студентка из Иркутской области заплатит 30 тысяч за фейк о коронавирусе
Студентка из Иркутской области заплатит 30 тысяч за фейк о коронавирусе
Происшествия, 17.04.2020
В Иркутской области вынесено первое решение суда за распространение фейка
В Забайкалье вор продавал сельчанам украденные вещи
Происшествия, 17.04.2020
Он украл их из дома местной жительницы, взломав двери

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^