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В Улан-Удэ без света остались больше десяти улиц

В Улан-Удэ без света остались больше десяти улиц
Происшествия, 
Электрическая опора оказалась повреждена и едва не упала

Сегодня, 19 апреля, по ул. Новая, д. 48 в Улан-Удэ была повреждена электрическая опора. Данная опора принадлежит ПАО «МРСК Сибири», сообщили в пресс-службе администрации города.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ под отключение попадают улицы: Новая, Грачевская, Кемеровская, Блюхера, Новосибирская, Донская, Карельская, Красночикойская, Соловьиная, Белокаменная, Урожайная, Подстанционная, частично, ул. Кабанская, Толстихина. ⠀

Также под отключение попадают: ООО «Сото», Школа № 44, пер. Малый, пер. Иволгинский, коллективные товарищества: Сибиряк, Урожай, Профсоюзник.

Ориентировочное время аварийно-восстановительных работ – четыре часа (с 13.00 до 17.00).⠀

- Сети уличного освещения не повреждены, - уточнили в мэрии.

отключение света
 
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