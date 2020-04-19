Электрическая опора оказалась повреждена и едва не упала
Сегодня, 19 апреля, по ул. Новая, д. 48 в Улан-Удэ была повреждена электрическая опора. Данная опора принадлежит ПАО «МРСК Сибири», сообщили в пресс-службе администрации города.
В связи с проведением аварийно-восстановительных работ под отключение попадают улицы: Новая, Грачевская, Кемеровская, Блюхера, Новосибирская, Донская, Карельская, Красночикойская, Соловьиная, Белокаменная, Урожайная, Подстанционная, частично, ул. Кабанская, Толстихина. ⠀
Также под отключение попадают: ООО «Сото», Школа № 44, пер. Малый, пер. Иволгинский, коллективные товарищества: Сибиряк, Урожай, Профсоюзник.
Ориентировочное время аварийно-восстановительных работ – четыре часа (с 13.00 до 17.00).⠀
- Сети уличного освещения не повреждены, - уточнили в мэрии.
В Улан-Удэ без света остались больше десяти улиц
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Голодный и испуганный медвежонок был один, без мамы. ВИДЕО
Без воды оставались жители улицы Трубачеева
В соседних с Бурятией регионах также растёт число больных COVID-2019
Авария произошла днём
В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемого в краже у посетительницы кафе
Инцидент произошёл в центре города
В сумочке в машине были 48 тысяч рублей
За сутки выявили пять новых больных COVID-2019
Полиция раскрыла нелепую кражу
Происшествия, 18.04.2020
Пострадавшего госпитализировали в больницу
Происшествия, 18.04.2020
Пожар тушат 15 человек
В Иркутской области вынесено первое решение суда за распространение фейка
Он украл их из дома местной жительницы, взломав двери
С начала противопожарного режима к ответственности привлечено 55 человек
Люди продолжают попадаться на разные уловки мошенников