В Улан-Удэ на 10 часов отключали холодную воду

Без воды оставались жители улицы Трубачеева



В субботу, 18 апреля, в Улан-Удэ произошёл выход холодной воды из колодца в районе улицы Трубачеева, 140. По этой причине в 19:30 отключили от холодного водоснабжения потребителей ул. Трубачеева, 144, 150.



Сегодня, 19 апреля, в 6 часов утра рабочие установили две муфты, еврохомут и заменили участок чугунной трубы длиной 1,5 метра. Подачу воды возобновили всем потребителям.



Время отключения составило 10 часов 30 минут. Оперативные службы города уточняют, что подвоз воды жителям был организован.





