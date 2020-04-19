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В Улан-Удэ на 10 часов отключали холодную воду

В Улан-Удэ на 10 часов отключали холодную воду
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Без воды оставались жители улицы Трубачеева

В субботу, 18 апреля, в Улан-Удэ произошёл выход холодной воды из колодца в районе улицы Трубачеева, 140. По этой причине в 19:30 отключили от холодного водоснабжения потребителей ул. Трубачеева, 144, 150.

Сегодня, 19 апреля, в 6 часов утра рабочие установили две муфты, еврохомут и заменили участок чугунной трубы длиной 1,5 метра. Подачу воды возобновили всем потребителям.

Время отключения составило 10 часов 30 минут. Оперативные службы города уточняют, что подвоз воды жителям был организован.


отключение воды
 
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