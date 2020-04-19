Без воды оставались жители улицы Трубачеева
В субботу, 18 апреля, в Улан-Удэ произошёл выход холодной воды из колодца в районе улицы Трубачеева, 140. По этой причине в 19:30 отключили от холодного водоснабжения потребителей ул. Трубачеева, 144, 150.
Сегодня, 19 апреля, в 6 часов утра рабочие установили две муфты, еврохомут и заменили участок чугунной трубы длиной 1,5 метра. Подачу воды возобновили всем потребителям.
Время отключения составило 10 часов 30 минут. Оперативные службы города уточняют, что подвоз воды жителям был организован.
В Улан-Удэ на 10 часов отключали холодную воду
Происшествия, Фото:
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