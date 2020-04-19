В соседних с Бурятией регионах также растёт число больных COVID-2019
Три новых случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области. Общее количество заболевших достигло 68.
Под наблюдением врачей остаются 54 человека, из них шесть человек госпитализировали из обсерваторов. 12 пациентов выздоровели, двое скончались.
В Забайкальском крае зафиксировано девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди них один ребёнок.
- Один вернулся из Москвы, ещё восемь – контактные лица с ранее вернувшимися из других регионов, — уточнили в оперштабе.
Общее число заразившихся в Забайкалье — 48 человек. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улётовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском и Петровск-Забайкальском районах.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии уже 120 случаев заболевания COVID-2019. В том числе 37 пациентов вылечились и выписаны из больницы, две пожилые женщины умерли. В стационарах сейчас проходит лечение 81 человек.
Общее количество заболевших в стране составляет 36 793 человека в 85 регионах. За последние сутки зарегистрировали 4785 случаев COVID-19.
В Иркутской области 68 случаев заражения коронавирусом
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