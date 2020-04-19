Авария произошла днём
В субботу, 18 апреля, в 12:05 из-за дефекта контакта на электроопоре произошло аварийное отключение электроэнергии потребителям улицы Цивилёва. Без света остались дома №№ 38,40,42,44,46.
Всех потребителей запитали по нормальной схеме в 14:00.
Оперативные службы города уточняют, что время отключения составило 1 час 55 минут.
В Улан-Удэ без света была улица Цивилёва
Происшествия, Фото:
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