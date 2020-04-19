В Улан-Удэ вор аккумуляторов попался на краже в кафе

В Улан-Удэ оперативники задержали подозреваемого в краже у посетительницы кафе



В ноябре 2019 года 21-летний житель Иволгинского района украл у посетительницы кафе из сумки сотовый телефон. После через «мобильный банк» перевёл с её банковского счёта, привязанного к абонентскому номеру, более шести тысяч рублей.



Известно, что в 2019 году задержанный также привлекался к уголовной ответственности за кражи аккумуляторов в Улан-Удэ и Иволгинском районе, при этом был осуждён по одному из фактов. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ. Однако от отбывания наказания и следствия он скрылся.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Молодой человек заключен под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

