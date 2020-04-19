Инцидент произошёл в центре города
В субботу, 18 апреля в Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай №4.
Из-за этого с 19:30 до 20:12 на перегоне от остановки «Элеватор» до «Площади Комсомольская» встали трамваи маршрутов № 1,4,5 в одном направлении. Время простоя составило 42 минуты, сообщают оперативные службы города.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее сход с рельсов трамвая фиксировался ровно месяц назад. 18 марта сошёл с рельсов трамвай №2. Тот месяц вообще был неудачным для трамваев: в один из них также врезался грузовик «Урал».
Между тем в самом разгаре ночной ремонт трамвайных путей по проспекту 50 лет Октября. Капитальный ремонт трамвайных путей идёт от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина. «Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с ночных ремонтных работ.
В Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай
Происшествия, Фото:
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