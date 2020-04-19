Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль

В сумочке в машине были 48 тысяч рублей



Полицейские раскрыли кражу из автомобиля в Октябрьском районе Улан-Удэ, совершённую в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Вор разбил камнем стекло задней двери машины, которую владелица, отлучившись, припарковала рядом с организацией. Из салона иномарки он украл сумку с документами и 48 тыс рублей.



В настоящее время вор – 26-летний горожанин – задержан и арестован. Ранее он судим.



Возбуждено уголовное дело о краже.

