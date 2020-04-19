В сумочке в машине были 48 тысяч рублей
Полицейские раскрыли кражу из автомобиля в Октябрьском районе Улан-Удэ, совершённую в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Вор разбил камнем стекло задней двери машины, которую владелица, отлучившись, припарковала рядом с организацией. Из салона иномарки он украл сумку с документами и 48 тыс рублей.
В настоящее время вор – 26-летний горожанин – задержан и арестован. Ранее он судим.
Возбуждено уголовное дело о краже.
Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль
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