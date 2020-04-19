 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Апреля

18 Апреля

17 Апреля

Популярное

Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль

Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль
Происшествия, 
В сумочке в машине были 48 тысяч рублей

Полицейские раскрыли кражу из автомобиля в Октябрьском районе Улан-Удэ, совершённую в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Вор разбил камнем стекло задней двери машины, которую владелица, отлучившись, припарковала рядом с организацией. Из салона иномарки он украл сумку с документами и 48 тыс рублей.

В настоящее время вор – 26-летний горожанин – задержан и арестован. Ранее он судим.

Возбуждено уголовное дело о краже. 
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай
В Улан-Удэ сошёл с рельсов трамвай
Происшествия, 19.04.2020
Инцидент произошёл в центре города
Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль
Улан-удэнец при помощи камня обокрал автомобиль
Происшествия, 19.04.2020
В сумочке в машине были 48 тысяч рублей
В Бурятии уже 120 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии уже 120 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 19.04.2020
За сутки выявили пять новых больных COVID-2019
На трассе в Бурятии в ДТП водитель травмировал голову
На трассе в Бурятии в ДТП водитель травмировал голову
Происшествия, 18.04.2020
Пострадавшего госпитализировали в больницу 
Студентка из Иркутской области заплатит 30 тысяч за фейк о коронавирусе
Студентка из Иркутской области заплатит 30 тысяч за фейк о коронавирусе
Происшествия, 17.04.2020
В Иркутской области вынесено первое решение суда за распространение фейка
В Забайкалье вор продавал сельчанам украденные вещи
Происшествия, 17.04.2020
Он украл их из дома местной жительницы, взломав двери
В Иркутской области вынесли «противопожарных» штрафов на 120 тысяч
В Иркутской области вынесли «противопожарных» штрафов на 120 тысяч
Происшествия, 17.04.2020
С начала противопожарного режима к ответственности привлечено 55 человек
За сутки жители Иркутской области лишились почти миллиона
За сутки жители Иркутской области лишились почти миллиона
Происшествия, 17.04.2020
Люди продолжают попадаться на разные уловки мошенников
В Бурятии под поездом погиб осмотрщик вагонов
В Бурятии под поездом погиб осмотрщик вагонов
Происшествия, 17.04.2020
Он осматривал состав, когда поезд тронулся
В Иркутской области у ОПГ лесорубов нашли 10 миллионов
В Иркутской области у ОПГ лесорубов нашли 10 миллионов
Происшествия, 17.04.2020
На севере Иркутской области действовала организованная группа «чёрных лесорубов»
В Улан-Удэ ДТП оставило легковушку без капота
В Улан-Удэ ДТП оставило легковушку без капота
Происшествия, 17.04.2020
ДТП с серьёзным ущербом для владельцев авто произошло на перекрёстке
В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом
В Бурятии 9 строителей военного медцентра заразились коронавирусом
Происшествия, 17.04.2020
Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву
В Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль «Доставкина»
В Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль «Доставкина»
Происшествия, 17.04.2020
Авария случилась на круговой развязке  

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^