Полиция раскрыла нелепую кражу
Полицейские Улан-Удэ раскрыли кражу, которая произошла из-за небрежности владельца кафе.
В конце марта 26-летний улан-удэнец украл шесть тысяч рублей из помещения кафе. Молодой человек, зашедший купить пиво, заметил на барной стойке купюры. Забрав шесть тысяч рублей, он сбежал.
Выручку разложил на барной стойке владелец заведения для подсчёта. После чего спокойно ушёл курить.
Деньги вор уже потратил, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Некоторое время назад он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу и уклонение от административного надзора.
Возбуждено уголовное дело о краже.
В Улан-Удэ владелец кафе разложил выручку на барной стойке и лишился её
Происшествия, Фото:
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