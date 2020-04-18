На трассе в Бурятии в ДТП водитель травмировал голову





Сегодня на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии, примерно в 17:30, произошло ДТП. Здесь столкнулись легковушка и грузовик.Сотрудниками Центра медицины катастроф совместно с бригадой скорой помощи Иволгинской ЦРБ была оказана помощь пострадавшему водителю легкового автомобиля.- С подозрением на травму головы, а также в состоянии травматического шока, он был эвакуирован в БСМП. Водитель грузового автомобиля, к счастью, не пострадал, - сообщили в Центре медицине катастроф.Специалисты обратились к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.