Пьяные «охотники» устроили лесной пожар в Бурятии

Пожар тушат 15 человек



Вчера поздно вечером в Прибайкальском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. На место незамедлительно выехала группировка Прибайкальского лесхоза. По дороге к месту пожара, лесники увидели едущий следом за ними автомобиль «УАЗ» синего цвета.



Как выяснилось, за лесниками ехали 2 «охотника» в состоянии алкогольного опьянения, они очень ревностно отнеслись к незваным гостям в своих охотничьих угодьях.



Однако, как только мужчины поняли, что в местности Хазаргай бушует лесной пожар, попытались скрыться. Информация об «охотниках» была оперативно передана в МВД по Прибайкальскому району. На выезде из леса, полицейским удалось задержать нарушителей, перекрыв дорогу автомобилями.



В отношении «охотников» ведётся следствие.



- На утро 18 апреля 15 человек из числа лесной охраны и привлечённых тушат лесной пожар на площади 0,8 га. Задействовано 3 единицы лесопожарной техники, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



После ликвидации лесного пожара, специалисты лесного хозяйства установят ущерб, причиненный лесному фонду и затраты на тушение.

