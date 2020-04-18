Пожар тушат 15 человек
Вчера поздно вечером в Прибайкальском районе Бурятии был обнаружен лесной пожар. На место незамедлительно выехала группировка Прибайкальского лесхоза. По дороге к месту пожара, лесники увидели едущий следом за ними автомобиль «УАЗ» синего цвета.
Как выяснилось, за лесниками ехали 2 «охотника» в состоянии алкогольного опьянения, они очень ревностно отнеслись к незваным гостям в своих охотничьих угодьях.
Однако, как только мужчины поняли, что в местности Хазаргай бушует лесной пожар, попытались скрыться. Информация об «охотниках» была оперативно передана в МВД по Прибайкальскому району. На выезде из леса, полицейским удалось задержать нарушителей, перекрыв дорогу автомобилями.
В отношении «охотников» ведётся следствие.
- На утро 18 апреля 15 человек из числа лесной охраны и привлечённых тушат лесной пожар на площади 0,8 га. Задействовано 3 единицы лесопожарной техники, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
После ликвидации лесного пожара, специалисты лесного хозяйства установят ущерб, причиненный лесному фонду и затраты на тушение.
Пьяные «охотники» устроили лесной пожар в Бурятии
Происшествия, Фото:
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