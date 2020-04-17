Он украл их из дома местной жительницы, взломав двери
В полицию Хилокского района Забайкальского края поступило заявление от 59-летней местной жительницы о краже из её дома кухонных принадлежностей, водяного насоса и бензопилы, на общую сумму 20 тысяч рублей.
Выяснилось, что вор проник в дом взломав дверь.
Полицейские провели подворовый обход, в результате чего выяснили, что один из местных жителей продавал похожие по описанию предметы. Вскоре личность и местонахождение подозреваемого было установлено.
Им оказался 39-летний местный житель. Часть похищенного имущества изъята и возвращена заявительнице.
По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье вор продавал сельчанам украденные вещи
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