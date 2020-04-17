В Иркутской области вынесли «противопожарных» штрафов на 120 тысяч

С начала противопожарного режима к ответственности привлечено 55 человек



С 10 апреля в Иркутской области, за исключением города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского районов и городов Усть-Илимск и Братск, действует особый противопожарный режим. Каждый житель области в своей повседневной жизни и работе обязан предпринимать все меры для предотвращения и развития пожара. Очистка своей приусадебной территории без использования огня – одно из правил пожарной безопасности. Под запретом и посещение лесов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Для контроля запрета посещения людьми лесов в условиях наступившей пожарной опасности создано 13 стационарных и 61 передвижной межведомственный пост, выставленный на въездах в лесные массивы. Патрульные группы выявили 15 мест захламления территории горючими отходами и мусором. С начала пожароопасного периода выявлено 33 таких места захламления.



За нарушения требований пожарной безопасности за прошедшие сутки составлено 16 протоколов. С начала действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлечены 55 нарушителей, общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.

