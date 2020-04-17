С начала противопожарного режима к ответственности привлечено 55 человек
С 10 апреля в Иркутской области, за исключением города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского районов и городов Усть-Илимск и Братск, действует особый противопожарный режим. Каждый житель области в своей повседневной жизни и работе обязан предпринимать все меры для предотвращения и развития пожара. Очистка своей приусадебной территории без использования огня – одно из правил пожарной безопасности. Под запретом и посещение лесов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Для контроля запрета посещения людьми лесов в условиях наступившей пожарной опасности создано 13 стационарных и 61 передвижной межведомственный пост, выставленный на въездах в лесные массивы. Патрульные группы выявили 15 мест захламления территории горючими отходами и мусором. С начала пожароопасного периода выявлено 33 таких места захламления.
За нарушения требований пожарной безопасности за прошедшие сутки составлено 16 протоколов. С начала действия особого противопожарного режима к административной ответственности привлечены 55 нарушителей, общая сумма штрафов составила 120 тысяч рублей.
В Иркутской области вынесли «противопожарных» штрафов на 120 тысяч
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он украл их из дома местной жительницы, взломав двери
С начала противопожарного режима к ответственности привлечено 55 человек
Люди продолжают попадаться на разные уловки мошенников
Он осматривал состав, когда поезд тронулся
На севере Иркутской области действовала организованная группа «чёрных лесорубов»
ДТП с серьёзным ущербом для владельцев авто произошло на перекрёстке
Первым больным стал мужчина, прибывший из Тюмени через Москву
Авария случилась на круговой развязке
К ответственности привлечены родители троих несовершеннолетних
Граждане поблагодарили инспектора ДПС
Пожар увидел с воздуха лесной спецназ
Предположительно, в пакетике у женщины был героин
Подмена вскрылась, когда гаджет приобрела другая покупательница
Участников беспорядка изолировали и вывезли в другие учреждения УИС
Число заражённых коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае растёт с каждым днём