В Иркутской области у ОПГ лесорубов нашли 10 миллионов

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На севере Иркутской области действовала организованная группа «чёрных лесорубов»



В Тайшетском районе задержаны члены организованной группы заготовителей древесины. Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД, следователи Главного следственного управления регионального МВД, сотрудники УФСБ и СОБР.



В конце 2019 года следователи ОВД возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Тайшетском районе. Сотрудникам полиции удалось задержать преступников с поличным на месте очередной рубки хвойного леса.



В отдел внутренних дел полицейские доставили восьмерых жителей Тайшетского района. По версии следствия, наиболее активными участниками группы являлись 54-летний местный житель и его двое сыновей.



В ходе расследования удалось установить, что деятельность «чёрных лесорубов» носила организованный характер. Во время обысков изъято два трактора, лесовоз, несколько бензопил, около 10 миллионов рублей, предположительно добытые противоправным путём, а также другие доказательства.



Всего, по оценкам специалистов, ущерб, нанесённый лесному фону, превысил порядка пяти миллионов рублей.



Правоохранителям удалось установить пункты приёма, куда участники группы сбывали продукцию.



По решению суда наиболее активным участником группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Рководитель пункта приёма – 42-летний уроженец зарубежного государства, заключен под стражу на 2 месяца.



- Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере в составе организованной группы) продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

