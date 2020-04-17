В Улан-Удэ в ДТП попал автомобиль «Доставкина»

Авария случилась на круговой развязке
Сегодня утром на круговой развязке в Улан-Удэ около 10:45 произошло ДТП. Автомобиль с логотипами службы доставки «Доставкин» совершил столкновение с «Тойотой Короллой», которой управляла девушка.
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Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Комсомольская столкнулись «Хёндай» и «Тойота Камри»
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