К ответственности привлечены родители троих несовершеннолетних
В Ангарске на реках Китой и Ангара ежедневно проходят межведомственные рейды для выявления детей, находящихся вблизи водных объектов без надзора взрослых.
Так, 16 апреля вечером очевидцы сообщили, что на реке Китой находятся несовершеннолетние, переходящие ее вброд. Соответствующие фотографии моментально появились и в социальных сетях.
- Из-за обмеления Китоя стали видны небольшие острова, которые, видимо, и привлекли внимание детей. Трое несовершеннолетних пытались до них добраться. Такое «геройство» было крайне опасным, поскольку глубина в этом месте - от полуметра до пяти метров, здесь также сильное подводное течение. Через несколько минут мы прибыли на место, и компанию застали уже на берегу, рассказал старший госинспектор по маломерным судам Владимир Агафонов.
За ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних их родители привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Ангарске трое детей открыли «купальный сезон», пытаясь перейти реку вброд
Происшествия, Фото:
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