Граждане поблагодарили инспектора ДПС
В Ангарске инспектор дорожно-патрульной службы Александр Куцеконь помог оперативно добраться семье до своего дома, в котором возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Граждане поблагодарили стража порядка.
- Произошло возгорание частного сектора в районе жилого комплекса Рублёвка. Когда мы ехали туда, сотрудник ГИБДД заметил превышение скоростного режима с нашей стороны, а после выяснения причины, сопроводил нашу машину с проблесковым маячком и сиреной через весь город. За считанные минуты мы оказались дома для пропуска пожарных машин. Выражаем благодарность и просим такой поступок не оставить без внимания! - написали ангарчане.
В Ангарске сотрудник ГИБДД помог семье добраться до горящего дома
Происшествия, Фото:
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