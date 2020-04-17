В Ангарске сотрудник ГИБДД помог семье добраться до горящего дома

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Граждане поблагодарили инспектора ДПС



В Ангарске инспектор дорожно-патрульной службы Александр Куцеконь помог оперативно добраться семье до своего дома, в котором возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Граждане поблагодарили стража порядка.



- Произошло возгорание частного сектора в районе жилого комплекса Рублёвка. Когда мы ехали туда, сотрудник ГИБДД заметил превышение скоростного режима с нашей стороны, а после выяснения причины, сопроводил нашу машину с проблесковым маячком и сиреной через весь город. За считанные минуты мы оказались дома для пропуска пожарных машин. Выражаем благодарность и просим такой поступок не оставить без внимания! - написали ангарчане.



