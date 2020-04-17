Двое жителей Бурятии устроили пожар на Мальте

Во время авиапатрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лётчики-наблюдатели обнаружили дым в местности Мальта. Подлетев ближе, лесной спецназ увидел лошадь и двух человек, пытающихся потушить возгорание. Как оказалось, в этой местности расположена летняя животноводческая стоянка.
Двое мужчин подожгли траву, однако, остановить огонь из-за ветра не смогли и пожар перешёл на кромку леса.
.
Общая площадь, пройденная огнем, составила 7 га. На тушении работало 25 человек из числа лесной охраны и привлеченных, задействовано 6 единиц лесопожарной техники. Через два часа, после обнаружения, пожар удалось локализовать. На утро 17 апреля продолжаются работы по его тушению.
В отношении виновника лесного пожара ведётся следствие. Также устанавливается ущерб, причиненный лесному фонду.
- В республике сейчас действует режим самоизоляции и особый противопожарный режим. Но у нас каждый день по вине человека возникают пожары. Все виновники пожаров, преднамеренно или непреднамеренно это произошло, должны быть найдены и наказаны, - говорил ранее зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.
При обнаружении выброса дыма, пала сухой травы лесники просят звонить на горячую линию лесной охраны 3012 (20-44-44) или в ЕДДС районов. Службы работают круглосуточно, сообщает агентство лесного хозяйства.
.
.
.