Двое жителей Бурятии устроили пожар на Мальте

















Во время авиапатрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лётчики-наблюдатели обнаружили дым в местности Мальта. Подлетев ближе, лесной спецназ увидел лошадь и двух человек, пытающихся потушить возгорание. Как оказалось, в этой местности расположена летняя животноводческая стоянка.Двое мужчин подожгли траву, однако, остановить огонь из-за ветра не смогли и пожар перешёл на кромку леса.Общая площадь, пройденная огнем, составила 7 га. На тушении работало 25 человек из числа лесной охраны и привлеченных, задействовано 6 единиц лесопожарной техники. Через два часа, после обнаружения, пожар удалось локализовать. На утро 17 апреля продолжаются работы по его тушению.В отношении виновника лесного пожара ведётся следствие. Также устанавливается ущерб, причиненный лесному фонду.- В республике сейчас действует режим самоизоляции и особый противопожарный режим. Но у нас каждый день по вине человека возникают пожары. Все виновники пожаров, преднамеренно или непреднамеренно это произошло, должны быть найдены и наказаны, - говорил ранее зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.При обнаружении выброса дыма, пала сухой травы лесники просят звонить на горячую линию лесной охраны 3012 (20-44-44) или в ЕДДС районов. Службы работают круглосуточно, сообщает агентство лесного хозяйства.