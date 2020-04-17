 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

Двое жителей Бурятии устроили пожар на Мальте

Двое жителей Бурятии устроили пожар на Мальте
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожар увидел с воздуха лесной спецназ

Во время авиапатрулирования лесов Еравнинского района Бурятии лётчики-наблюдатели обнаружили дым в местности Мальта. Подлетев ближе, лесной спецназ увидел лошадь и двух человек, пытающихся потушить возгорание. Как оказалось, в этой местности расположена летняя животноводческая стоянка.

Двое мужчин подожгли траву, однако, остановить огонь из-за ветра не смогли и пожар перешёл на кромку леса.

.

Общая площадь, пройденная огнем, составила 7 га. На тушении работало 25 человек из числа лесной охраны и привлеченных, задействовано 6 единиц лесопожарной техники. Через два часа, после обнаружения, пожар удалось локализовать. На утро 17 апреля продолжаются работы по его тушению.

В отношении виновника лесного пожара ведётся следствие. Также устанавливается ущерб, причиненный лесному фонду.

- В республике сейчас действует режим самоизоляции и особый противопожарный режим. Но у нас каждый день по вине человека возникают пожары. Все виновники пожаров, преднамеренно или непреднамеренно это произошло, должны быть найдены и наказаны, - говорил ранее зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

При обнаружении выброса дыма, пала сухой травы лесники просят звонить на горячую линию лесной охраны 3012 (20-44-44) или в ЕДДС районов. Службы работают круглосуточно, сообщает агентство лесного хозяйства. 

.

.

.

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске трое детей открыли «купальный сезон», пытаясь перейти реку вброд
В Ангарске трое детей открыли «купальный сезон», пытаясь перейти реку вброд
Происшествия, 17.04.2020
К ответственности привлечены родители троих несовершеннолетних
Двое жителей Бурятии устроили пожар на Мальте
Двое жителей Бурятии устроили пожар на Мальте
Происшествия, 17.04.2020
Пожар увидел с воздуха лесной спецназ
В Усть-Илимске женщина выкидывала наркотики на глазах полиции
В Усть-Илимске женщина выкидывала наркотики на глазах полиции
Происшествия, 17.04.2020
Предположительно, в пакетике у женщины был героин
Улан-удэнец подменил телефон при покупке
Улан-удэнец подменил телефон при покупке
Происшествия, 17.04.2020
Подмена вскрылась, когда гаджет приобрела другая покупательница
В Ангарске установили заказчиков бунта в колонии
В Ангарске установили заказчиков бунта в колонии
Происшествия, 17.04.2020
Участников беспорядка изолировали и вывезли в другие учреждения УИС
В Забайкалье восемь новых больных коронавирусом
В Забайкалье восемь новых больных коронавирусом
Происшествия, 17.04.2020
Число заражённых коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае растёт с каждым днём
Улан-удэнец, не умея водить, угнал авто у таксиста
Улан-удэнец, не умея водить, угнал авто у таксиста
Происшествия, 17.04.2020
Угонщик практически сразу же попал в аварию
В Бурятии становится больше «скрытых» ДТП
В Бурятии становится больше «скрытых» ДТП
Происшествия, 17.04.2020
Большинство из них происходят в Улан-Удэ
Три лесных пожара тушат в Бурятии
Три лесных пожара тушат в Бурятии
Происшествия, 17.04.2020
Также продолжается дотушивание двух локализованных очагов
В Забайкалье угонщика установили по отпечатку пальцев
В Забайкалье угонщика установили по отпечатку пальцев
Происшествия, 17.04.2020
Мужчина угнал автомобиль со двора многоэтажки
В Бурятии 112 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 112 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 17.04.2020
Ещё девять новых больных COVID-2019 появилось за сутки
В Чите работники бани присвоили более 300 тысяч
В Чите работники бани присвоили более 300 тысяч
Происшествия, 17.04.2020
Деньги присваивали бухгалтер и кассиры банно-прачечного треста
В Агинском достали машину-«утопленника»
В Агинском достали машину-«утопленника»
Происшествия, 17.04.2020
Водитель утопил машину в реке Ага

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^