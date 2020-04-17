Подмена вскрылась, когда гаджет приобрела другая покупательница
Днём 2 апреля в дежурную часть полиции Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя горожанка, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Женщина продала сотовый телефон через интернет-сайт. Однако, через некоторое время после продажи гаджета ей позвонила его новая владелица и сообщила, что не может разблокировать устройство.
Оказалось, что телефон был подменён за несколько дней до сделки одним из потенциальных покупателей – 32-летним горожанином.
Мужчина задержан и заклюнн под стражу. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за мошенничество в Железнодорожном и Иволгинском районах.
Украденный обманом гаджет он сбыл на рынке.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Улан-удэнец подменил телефон при покупке
Происшествия, Фото:
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