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Улан-удэнец подменил телефон при покупке

Улан-удэнец подменил телефон при покупке
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подмена вскрылась, когда гаджет приобрела другая покупательница

Днём 2 апреля в дежурную часть полиции Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 28-летняя горожанка, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Женщина продала сотовый телефон через интернет-сайт. Однако, через некоторое время после продажи гаджета ей позвонила его новая владелица и сообщила, что не может разблокировать устройство.

Оказалось, что телефон был подменён за несколько дней до сделки одним из потенциальных покупателей – 32-летним горожанином.

Мужчина задержан и заклюнн под стражу. В настоящее время он также привлекается к уголовной ответственности за мошенничество в Железнодорожном и Иволгинском районах.

Украденный обманом гаджет он сбыл на рынке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
мошенничество
 
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