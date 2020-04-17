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В Ангарске установили заказчиков бунта в колонии

В Ангарске установили заказчиков бунта в колонии
Происшествия, 
Участников беспорядка изолировали и вывезли в другие учреждения УИС

В Ангарске следователи уже установили заказчиков беспорядков в колонии и основные каналы организации бунта, который произошёл 9 и 10 апреля. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК РФ «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

- На время расследования осужденные, являющиеся активными участниками беспорядков, изолированы и вывезены в другие учреждения УИС. Все осужденные обследованы медицинскими работниками, их состояние оценивается как удовлетворительное, - сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 9 апреля группа отрицательно характеризующихся осуждённых за тяжкие и особо тяжкие преступления напала на сотрудника учреждения.

Вечером 10 апреля беспорядки возобновились. «Источник в правоохранительных органах сообщил, что на территории колонии произошли ожесточенные столкновения между заключёнными и бойцами спецназа», - говорится в материале ТАСС.

Затем осуждённые совершили в колонии поджог - пожарные ликвидировали открытое горение в колонии. Площадь пожара составила 30 тыс. кв метров.

Жизненно важные объекты колонии – общежития отрядов, столовая, медсанчасть – в результате поджогов не пострадали. Однако разрушены и сожжены хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа. Исправительному учреждению нанесён значительный материальный ущерб, объем которого на сегодняшний день оценивается.

Несмотря на ряд ограничительных мер, введённых из-за коронавируса, членам общественной наблюдательной комиссии Иркутской области предоставили возможность посетить ИК-15. В ближайшее время правозащитники планируют также встретиться с осужденными, которые участвовали в беспорядках.

- Сотрудники во время беспорядков в исправительном учреждении действовали строго в рамках законодательства и в сложившейся ситуации предпринимали лишь самые необходимые меры для пресечения противоправных действий и обеспечения безопасности граждан, - уточняют в ГУФСИН.
колония бунт
 
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