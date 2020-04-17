Число заражённых коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае растёт с каждым днём
В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано ещё восемь человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Таким образом, в регионе на данный момент зарегистрировано 38 лабораторно подтверждённых случаев. Среди них двое граждан КНР, в одном случае мужчина выздоровел и был выписан в феврале. Об этом 17 апреля сообщает оперативный региональный штаб по коронавирусу.
Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах.
На сегодняшний день ситуация остаётся управляемой, уточнили в оперативном штабе. Однако, в связи с тем, что инкубационный период нового вируса достигает 14 дней, ситуация может измениться. Особенно - при нарушении жителями режима самоизоляции. За последнее время в крае выявлено уже более тысячи нарушителей режима, которые могут стать потенциальными разносчиками заболевания.
Самоизоляция на две недели является обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края. Меры приняты в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории страны и соседних регионов.
УМВД России по Забайкальскому краю составляет списки граждан, прибывающих на территорию Забайкальского края из других субъектов Российской Федерации. Данные передаются местным властям, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 112 случаев заражения коронавирусом. Из них 26 человек выздоровели, две пациентки скончались, 84 человека продолжают лечение в стационаре.
В Забайкалье восемь новых больных коронавирусом
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