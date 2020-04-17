Угонщик практически сразу же попал в аварию
16 апреля в полицию Улан-Удэ обратился 41-летний житель садоводческого товарищества и заявил об угоне. Автомобиль мужчина арендовал и работает на нём таксистом.
Мужчина рассказал, что распивал спиртное с соседом и уснул. Проснувшись, он обнаружил машину, которую ранее припарковал рядом с домом, в шести метрах от ограды. У иномарки были повреждены бампер и багажник.
Полицейские задержали подозреваемого – 31-летнего соседа. Он признался, что без разрешения взял автомобиль, чтобы покататься, при этом не имея опыта вождения. Ключи от авто лежали на столе. Проехав небольшое расстояние, он ожидаемо не справился с управлением и врезался в забор. После сбежал с места.
При этом в разговоре с приятелем угонщик отрицал свою причастность к произошедшему.
Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности: за имущественное преступление и дважды – за угрозу убийством.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец, не умея водить, угнал авто у таксиста
Происшествия, Фото:
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