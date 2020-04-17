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В Бурятии становится больше «скрытых» ДТП

В Бурятии становится больше «скрытых» ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство из них происходят в Улан-Удэ

В первом квартале текущего года в Бурятии зарегистрировано 368 ДТП, с мест которых водители скрылись с места.

В результате данных аварий два человека погибли, 30 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.

Большая часть скрытых ДТП зарегистрирована в Улан-Удэ - 236 случаев.

Сотрудники ГИБДД раскрыли 207 подобных происшествий: 21 с пострадавшими и 186 аварий с материальным ущербом.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП, в которых водители покинули место происшествия, увеличилось на 14%, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.  
ДТП
 
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