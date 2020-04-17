Большинство из них происходят в Улан-Удэ
В первом квартале текущего года в Бурятии зарегистрировано 368 ДТП, с мест которых водители скрылись с места.
В результате данных аварий два человека погибли, 30 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.
Большая часть скрытых ДТП зарегистрирована в Улан-Удэ - 236 случаев.
Сотрудники ГИБДД раскрыли 207 подобных происшествий: 21 с пострадавшими и 186 аварий с материальным ущербом.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП, в которых водители покинули место происшествия, увеличилось на 14%, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии становится больше «скрытых» ДТП
Происшествия, Фото:
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