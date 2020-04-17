В Бурятии становится больше «скрытых» ДТП

Большинство из них происходят в Улан-Удэ



В первом квартале текущего года в Бурятии зарегистрировано 368 ДТП, с мест которых водители скрылись с места.



В результате данных аварий два человека погибли, 30 участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести.



Большая часть скрытых ДТП зарегистрирована в Улан-Удэ - 236 случаев.



Сотрудники ГИБДД раскрыли 207 подобных происшествий: 21 с пострадавшими и 186 аварий с материальным ущербом.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число ДТП, в которых водители покинули место происшествия, увеличилось на 14%, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

