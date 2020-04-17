Также продолжается дотушивание двух локализованных очагов
За прошедшие сутки проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Джидинском, Кяхтинском, Иволгинском и Еравнинском районах Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 115 га. На тушении работало 342 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 156 единиц лесопожарной техники.
Четыре лесных пожара в Еравнинском, Иволгинском и Кяхтинском районах ликвидированы. Ещё два очага возгорания в Еравнинском и Кяхтинском районах локализованы.
На утро 17 апреля продолжается работа по тушению трёх лесных пожаров в Джидинском и Еравнинском районах на площади 23 га. Также продолжается работа по дотушиванию локализованных очагов.
Всего на тушении работает 246 человек, задействовано 39 единиц лесопожарной техники.
Три лесных пожара тушат в Бурятии
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