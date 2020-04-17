В Забайкалье угонщика установили по отпечатку пальцев

Мужчина угнал автомобиль со двора многоэтажки



В Забайкальском крае в полицию обратился житель станции Ясная и сообщил об угоне автомобиля «Тойота Виста». Иномарка была на ночь оставлена во дворе многоэтажного дома. Со слов владельца, двигатель автомобиля можно завести любым ключом.



В ходе поисков угнанное авто было обнаружено на окраине населённого пункта. Тщательно осмотрев автомобиль, сотрудники полиции обнаружили следы пальцев рук. В результате личность подозреваемого была установлена, его доставили в отдел полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1989 года рождения.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

