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В Чите работники бани присвоили более 300 тысяч

В Чите работники бани присвоили более 300 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Деньги присваивали бухгалтер и кассиры банно-прачечного треста

В Чите возбуждены уголовные дела в отношении трёх бывших работников «Банно-прачечного треста». Они подозреваются в присвоении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, бывший бухгалтер МП «Банно-прачечный трест» в 2017-2019 годах присваивала часть денег из арендной платы предпринимателей, которые пользовались помещениями треста.

Экс-бухгалтер использовала свои служебные полномочия по сбору денег с предпринимателей и оформляла подложные бухгалтерские документы по арендной плате, а в кассу предприятия вносила меньшие суммы, присваивая часть арендной платы. Всего за два года подозреваемая присвоила не менее 160 тысяч рублей.

Двое других работников этого же предприятия, бывшие кассиры бани №3, с октября 2019 года по февраль 2020 года присвоили около 170 тысяч рублей, получая с клиентов бани деньги и не приходуя их в кассе предприятия.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
присвоение денег
 
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