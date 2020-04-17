 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Апреля

16 Апреля

Популярное

В Агинском достали машину-«утопленника»

В Агинском достали машину-«утопленника»
Происшествия,  Фото:ГУ «Забайкалпожспас»
Водитель утопил машину в реке Ага

Днём 16 апреля в Забайкальском крае житель посёлка Агинское при переезде через реку Ага съехал на своём УАЗ в глубокое место. Машина утонула.

На место выехала дежурная группа Агинского подразделения поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас».

- По прибытии к месту вызова спасатели, используя водолазное снаряжение, достали автомобиль из реки. Также при извлечении была привлечена тяжелая техника, - сообщили в пресс-службе «Забайкалпожспас». 

.

.

.

спасатели автомобили
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 112 случаев заражения коронавирусом
В Бурятии 112 случаев заражения коронавирусом
Происшествия, 17.04.2020
Ещё девять новых больных COVID-2019 появилось за сутки
В Чите работники бани присвоили более 300 тысяч
В Чите работники бани присвоили более 300 тысяч
Происшествия, 17.04.2020
Деньги присваивали бухгалтер и кассиры банно-прачечного треста
В Агинском достали машину-«утопленника»
В Агинском достали машину-«утопленника»
Происшествия, 17.04.2020
Водитель утопил машину в реке Ага

В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную пассажирку
В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную пассажирку
Происшествия, 16.04.2020
Сперва таксист врал, что не брал гаджет
В Иркутской области грузовик сбил 9-летнего мальчика
В Иркутской области грузовик сбил 9-летнего мальчика
Происшествия, 16.04.2020
Школьник выскочил на дорогу из-за автобуса
Житель Бурятии хранил в квартире 300 граммов марихуаны
Житель Бурятии хранил в квартире 300 граммов марихуаны
Происшествия, 16.04.2020
Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на употребление наркотиков
Улан-удэнец, задавивший двух человек на остановке, пойдёт под суд
Улан-удэнец, задавивший двух человек на остановке, пойдёт под суд
Происшествия, 16.04.2020
Громкое дело о гибели ждавших трамвай людей ушло в суд
Забайкалец вырубил в Бурятии лиственниц на 860 тысяч
Забайкалец вырубил в Бурятии лиственниц на 860 тысяч
Происшествия, 16.04.2020
У нарушителя изъяли технику и древесину
В Иркутской области грузовой поезд сбил парня
В Иркутской области грузовой поезд сбил парня
Происшествия, 16.04.2020
Молодой человек  доставлен в больницу
В Иркутской области под колёса «Лады» попал первоклассник
В Иркутской области под колёса «Лады» попал первоклассник
Происшествия, 16.04.2020
Мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^