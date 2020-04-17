В Агинском достали машину-«утопленника»

Водитель утопил машину в реке Ага
Днём 16 апреля в Забайкальском крае житель посёлка Агинское при переезде через реку Ага съехал на своём УАЗ в глубокое место. Машина утонула.
На место выехала дежурная группа Агинского подразделения поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас».
- По прибытии к месту вызова спасатели, используя водолазное снаряжение, достали автомобиль из реки. Также при извлечении была привлечена тяжелая техника, - сообщили в пресс-службе «Забайкалпожспас».
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