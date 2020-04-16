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В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную пассажирку

В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную пассажирку
Происшествия, 
Сперва таксист врал, что не брал гаджет

Вечером 14 апреля в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о краже от 43-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что вечером с мужем отправилась на такси к родственникам. Будучи в гостях, она обнаружила отсутствие своего мобильного стоимостью 19 тысяч рублей.

Женщина предположила, что обронила гаджет в автомобиле. Но водитель, номер которого она узнала через службу заказа такси, ответил, что не находил мобильный в салоне машины.

В дальнейшем таксист – 33-летний житель посёлка Восточный - задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признался, что присвоил себе оставленный нетрезвой пассажиркой телефон.

- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. В настоящее время в отношении него в одном из районов республики расследуется уголовное дело по факту приобретения группой лиц имущества, заведомо добытого преступным путём, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
кража
 
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