В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную пассажирку

Сперва таксист врал, что не брал гаджет
Вечером 14 апреля в Железнодорожный отдел полиции поступило сообщение о краже от 43-летней улан-удэнки. Женщина рассказала, что вечером с мужем отправилась на такси к родственникам. Будучи в гостях, она обнаружила отсутствие своего мобильного стоимостью 19 тысяч рублей.
Женщина предположила, что обронила гаджет в автомобиле. Но водитель, номер которого она узнала через службу заказа такси, ответил, что не находил мобильный в салоне машины.
В дальнейшем таксист – 33-летний житель посёлка Восточный - задержан сотрудниками уголовного розыска. Он признался, что присвоил себе оставленный нетрезвой пассажиркой телефон.
- Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление. В настоящее время в отношении него в одном из районов республики расследуется уголовное дело по факту приобретения группой лиц имущества, заведомо добытого преступным путём, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
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