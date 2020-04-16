В Иркутской области грузовик сбил 9-летнего мальчика

Школьник выскочил на дорогу из-за автобуса



Сегодня около 14 часов на проспекте Центральный в городе Шелехово 43-летний водитель грузовика «Хино» сбил 9-летнего мальчика. Ребёнок выбежал из-за автобуса на проезжую часть вне пешеходного перехода.



В результате ДТП мальчик с различными травмами госпитализирован в больницу.



В отношении матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Также мать уведомлена о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

