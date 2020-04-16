Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на употребление наркотиков
15 апреля сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 45-летнего жителя Гусиноозёрска. Правоохранители задержали мужчину прямо в его квартире. У него изъято около 300 граммов марихуаны.
Известно, что наркотическое средство горожанин с утра собрал на поле.
От освидетельствования на предмет употребления наркотических средств он отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.
Кроме того, восемь лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии хранил в квартире 300 граммов марихуаны
Происшествия, Фото:
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