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Житель Бурятии хранил в квартире 300 граммов марихуаны

Житель Бурятии хранил в квартире 300 граммов марихуаны
Происшествия,  Фото:из архива
Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на употребление наркотиков

15 апреля сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 45-летнего жителя Гусиноозёрска. Правоохранители задержали мужчину прямо в его квартире. У него изъято около 300 граммов марихуаны.

Известно, что наркотическое средство горожанин с утра собрал на поле.

От освидетельствования на предмет употребления наркотических средств он отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный протокол.

Кроме того, восемь лет назад мужчина привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

наркотики марихуана
 
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