Следователи ищут мать ребёнка
Вечером 11 апреля на пустыре в районе проезда Серегина в города Усолье-Сибирское в пакете нашли мёртвого новорождённого ребёнка.
Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».
- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление личности матери ребёнка, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователи СКР просят людей, владеющих информацией о произошедшем, обратиться в следственный отдел по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 5 либо в дежурную часть полиции.
В Усолье нашли в пакете тело новорождённого
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