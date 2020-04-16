 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

В Усолье нашли в пакете тело новорождённого

В Усолье нашли в пакете тело новорождённого
Происшествия, 
Следователи ищут мать ребёнка

Вечером 11 апреля на пустыре в районе проезда Серегина в города Усолье-Сибирское в пакете нашли мёртвого новорождённого ребёнка.

Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление личности матери ребёнка, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СКР просят людей, владеющих информацией о произошедшем, обратиться в следственный отдел по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 5 либо в дежурную часть полиции.
смерть новорожденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную пассажирку
В Улан-Удэ таксист обокрал пьяную пассажирку
Происшествия, 16.04.2020
Сперва таксист врал, что не брал гаджет
В Иркутской области грузовик сбил 9-летнего мальчика
В Иркутской области грузовик сбил 9-летнего мальчика
Происшествия, 16.04.2020
Школьник выскочил на дорогу из-за автобуса
Житель Бурятии хранил в квартире 300 граммов марихуаны
Житель Бурятии хранил в квартире 300 граммов марихуаны
Происшествия, 16.04.2020
Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствования на употребление наркотиков
Улан-удэнец, задавивший двух человек на остановке, пойдёт под суд
Улан-удэнец, задавивший двух человек на остановке, пойдёт под суд
Происшествия, 16.04.2020
Громкое дело о гибели ждавших трамвай людей ушло в суд
Забайкалец вырубил в Бурятии лиственниц на 860 тысяч
Забайкалец вырубил в Бурятии лиственниц на 860 тысяч
Происшествия, 16.04.2020
У нарушителя изъяли технику и древесину
В Иркутской области грузовой поезд сбил парня
В Иркутской области грузовой поезд сбил парня
Происшествия, 16.04.2020
Молодой человек  доставлен в больницу
В Иркутской области под колёса «Лады» попал первоклассник
В Иркутской области под колёса «Лады» попал первоклассник
Происшествия, 16.04.2020
Мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода
В Чите мужчина с помощью найденного телефона украл деньги
В Чите мужчина с помощью найденного телефона украл деньги
Происшествия, 16.04.2020
Он переводил чужие деньги на счета знакомых с помощью «Мобильного банка»
В Чите у пассажира поезда нашли два вида наркотиков
Происшествия, 16.04.2020
Гашиш и гашишное масло нашли у молодого человека во время досмотра
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 16.04.2020
Эпицентр находился в горно-таёжной местности

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^