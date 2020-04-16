В Усолье нашли в пакете тело новорождённого

Следователи ищут мать ребёнка



Вечером 11 апреля на пустыре в районе проезда Серегина в города Усолье-Сибирское в пакете нашли мёртвого новорождённого ребёнка.



Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».



- В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление личности матери ребёнка, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Следователи СКР просят людей, владеющих информацией о произошедшем, обратиться в следственный отдел по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул.Сеченова, 5 либо в дежурную часть полиции.

