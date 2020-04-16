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Суд в Улан-Удэ за день оштрафовал девять человек за нарушение самоизоляции

Суд в Улан-Удэ за день оштрафовал девять человек за нарушение самоизоляции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Виновных оштрафовали на тысячу рублей и выше

В Улан-Удэ Советский районный суд 15 апреля рассмотрел девять дел об административных правонарушениях жителями ограничительных мер во время пандемии коронавируса. Виновных оштрафовали на сумму от тысячи рублей и выше.

- Оценив установленные по делу обстоятельства и нормы права, суд пришел к выводу, что имеются основания для квалификации действий данных граждан по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ. Доказательств, подтверждающих уважительность причин покидания места регистрации и жительства, суду не представлено, - сообщает пресс-служба Советского райсуда.

Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховном суде Бурятии в течение 10 дней.

Как сообщал «Байкал-Daily», мобильные группы правительства Бурятии составили уже 144 протокола за нарушение организация и гражданами режима ограничительных мероприятий. Также полицейские составили и направили в суды уже 312 административных протоколов по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
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