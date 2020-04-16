Ангарчанин лишился денег, покупая коров в интернете

Мужчина попался на уловку афериста



В полицию обратился 32-летний ангарчанин и сообщил, что стал жертвой обмана.



Мужчина рассказал полицейским, что на одном из интернет-сайтов увидел объявление о продаже трёх коров за 135 тысяч рублей. Чтобы привести крупнорогатый скот он обратился в службу специализированной доставки. Узнав, что стоимость услуги составит 90 тысяч рублей, решил отказаться от покупки. На что продавец предложил ему привезти животных за меньшую сумму. Согласившись, покупатель перевёл ему 12 тысяч рублей.



Через несколько часов злоумышленник сообщил, что автомобиль остановили инспекторы ГИБДД и для оплаты штрафа ему необходимо ещё 8 тысяч рублей. Потерпевший, подозревая, что его обманывают попросил сфотографировать коров в грузовике, на что водитель отказался и перестал выходить на связь.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

