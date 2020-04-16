Забайкалец вырубил в Бурятии лиственниц на 860 тысяч





В ходе рейдового патрулирования в лесах Еравнинского района Бурятии лесные инспекторы обнаружили рубку лиственницы.Разрешительных документов на рубку у жителя Забайкальского края не оказалось. Объём незаконно заготовленной древесины составил около 134 кубометров, ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 513 тысяч рублей.Помимо этого, лесной участок был захламлён порубочными остатками. Общий ущерб составил более 860 тысяч рублей.Как выяснилось, мужчину на заготовку пригласил знакомый. О том, что заготовка ведётся незаконно, лесоруб не знал. Незаконно заготовленная древесина, два трактора, прицеп и бензопила были изъяты.- В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений», а также по статье 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» КоАП. Все материалы переданы в ОМВД по Еравнинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщили в пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.