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В Иркутской области грузовой поезд сбил парня

В Иркутской области грузовой поезд сбил парня
Происшествия, 
Молодой человек доставлен в больницу

23-летний житель Шелеховского района Иркутской области попал под поезд на перегоне «Гончарово – Иркутск-Пассажирский». Следователи проводят по данному факту проверку.

6 апреля около двух часов дня молодой человек переходил пути в неположенном месте и был сбит грузовым поездом. Локомотивная бригада применила экстренное торможение и предупреждающие звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось.

С многочисленными телесными повреждениями различной степени тяжести парень госпитализирован в близлежащую больницу.

- В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

Как сообщал «Байкал-Daily», 11 апреля в Бурятии поезд насмерть сбил школьника
поезд
 
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