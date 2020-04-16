25 пожаров из 40 в Иркутской области связаны с горением мусора и травы

Это данные за минувшие сутки



25 пожаров из 40 зарегистрированных на территории Иркутской области за прошедшие сутки связаны с горением мусора и сухой травы. 13 случаев горения мусора и 12 палов сухой растительности произошло в регионе. Общая площадь несанкционированных палов только за прошедшие сутки составила более 71 гектара. В причине этих пожаров у специалистов не возникает сомнений – все эти возгорания возникают по вине человека.



Самые крупные палы сухой растительности зарегистрированы на Мугунском тракте Тулунского района, где огонь охватил 10 гектаров поля, пожар на такой же площади был потушен в посёлке Мельничном Нижнеудинского района. В посёлке Мамакан Бодайбинского района пал травы был ликвидирован на площади 15 гектаров, в Казачинско-Ленском районе в 7 километрах от деревни Тарасово - на площади 30 гектаров.



Именно на эти пожары приходятся самые большие площади, они же являются основной угрозой для целых населённых пунктов и садоводств. На территории Иркутской области 491 населённый пункт, подверженный угрозе перехода природных пожаров. На контроле также находятся 203 садовых огороднических товарищества и 98 объектов экономики, имеющих общую границу с лесом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

