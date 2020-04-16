В Иркутской области под колёса «Лады» попал первоклассник

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мальчик перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода



В Иркутской области полицейские разбираются в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал 7-летний мальчик.



Дорожный инцидент произошёл 15 апреля в городе Свирске на улице Олега Кошевого. Предварительно установлено, что 34-летний водитель автомобиля «Лада» сбил первоклассника, который перебегал проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.



В результате аварии ребёнок с незначительными травмами был доставлен в больницу. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

