В Чите мужчина с помощью найденного телефона украл деньги

Он переводил чужие деньги на счета знакомых с помощью «Мобильного банка»



В полицию в Чите поступило заявление от 60-летнего местного жителя о краже с его банковской карты 16 тысяч рублей. Деньги были украдены после того, как потерпевший потерял на железнодорожном вокзале свой телефон.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 22-летний ранее судимый за кражу житель села Маккавеево Забайкальского края. Выяснилось, что мужчина, найдя телефон заявителя, с помощью подключённой к телефону услуги «Мобильный банк» на протяжении двух дней переводил деньги пенсионера на счета своим знакомым, а затем на карту матери. В последующем, пользуясь картой родственницы, он потратил деньги на собственные нужды.



Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

