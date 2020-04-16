Они поругались во время застолья
Следователи Нижнеилимского района Иркутской области предъявили обвинение 34-летнему местному жителю в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).
Днём 12 апреля в городе Железногорск-Илимский обвиняемый вместе с гражданской супругой находились в квартире у знакомого, где они все вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между сожителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчина сбросил женщину с балкона, расположенного на пятом этаже.
В настоящее время 32-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Следователями установлены свидетели произошедшего, которые отговаривали мужчину от этого, а впоследствии сами задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции.
В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Житель Иркутской области скинул свою жену с 5 этажа
Происшествия, Фото:
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