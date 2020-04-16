 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Апреля

15 Апреля

Популярное

Житель Иркутской области скинул свою жену с 5 этажа

Житель Иркутской области скинул свою жену с 5 этажа
Происшествия,  Фото:из архива
Они поругались во время застолья

Следователи Нижнеилимского района Иркутской области предъявили обвинение 34-летнему местному жителю в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

Днём 12 апреля в городе Железногорск-Илимский обвиняемый вместе с гражданской супругой находились в квартире у знакомого, где они все вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между сожителями произошёл конфликт, в ходе которого мужчина сбросил женщину с балкона, расположенного на пятом этаже.

В настоящее время 32-летняя женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Следователями установлены свидетели произошедшего, которые отговаривали мужчину от этого, а впоследствии сами задержали подозреваемого и передали сотрудникам полиции.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. 
покушение на убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец украл портативный гараж
Улан-удэнец украл портативный гараж
Происшествия, 16.04.2020
Кража произошла во дворе многоквартирного дома
В Чите у пассажира поезда нашли два вида наркотиков
Происшествия, 16.04.2020
Гашиш и гашишное масло нашли у молодого человека во время досмотра
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 16.04.2020
Эпицентр находился в горно-таёжной местности
В Улан-Удэ онкодиспансер принимает активное участие в борьбе с COVID-2019
В Улан-Удэ онкодиспансер принимает активное участие в борьбе с COVID-2019
Происшествия, 15.04.2020
Пациентам республиканского онкологического диспансера обеспечены все условия для полноценной медицинской помощи
В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
В Бурятии поезд насмерть сбил школьника
Происшествия, 15.04.2020
Трагедия произошла в выходной день
72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз
72-летняя иркутянка перевела деньги за несуществующий приз
Происшествия, 15.04.2020
Ей якобы полагались деньги за просмотры видео
В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом
В Улан-Удэ завершили следственные действия по делу о ЧП с батутом
Происшествия, 15.04.2020
С материалами нашумевшего дела будут знакомить его участников
В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто
В Иркутской области при постановке на учёт выявили пять угнанных авто
Происшествия, 15.04.2020
Владельцев машин разыскивали сотрудники Интерпола и полицейские Японии
В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
В Забайкалье проводник поезда обжёг руки и лицо
Происшествия, 15.04.2020
ЧП произошло, когда работник разжигал печь в вагоне  
В Улан-Удэ поймали сбытчиц «скорости»
В Улан-Удэ поймали сбытчиц «скорости»
Происшествия, 15.04.2020
На территории ДНТ, где поймали наркосбытчиц, обнаружили 14 закладок. ВИДЕО
Бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку
Бездомный изнасиловал 16-летнюю улан-удэнку
Происшествия, 15.04.2020
Преступление произошло в Сосновом Бору
В Иркутске раскрыли угон «скорой»
В Иркутске раскрыли угон «скорой»
Происшествия, 15.04.2020
Угонщик был задержан по горячим следам
В Бурятии пенсионеру подменили настоящие евро на поддельные
В Бурятии пенсионеру подменили настоящие евро на поддельные
Происшествия, 15.04.2020
Стали известны новые подробности с пенсионером и купюрами «банка приколов»

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^