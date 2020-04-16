Кража произошла во дворе многоквартирного дома
Полицейские Улан-Удэ раскрыли совершённую в январе кражу портативного гаража с автомашины.
Преступление произошло во дворе многоквартирного дома в Советском районе, где вечером хозяин припарковал иномарку. Утром молодой человек не обнаружил чехла на автомобиле. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого – 19-летнего горожанина, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса «Кража». Ведётся дознание, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл портативный гараж
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